'Veel drugsoverlast' op Vennepse parkeerplaats waar man (25) werd neergeschoten

Omwonenden van de Helsinkilaan in Nieuw-Vennep, waar gisteravond rond 23.20 uur een 25-jarige man werd neergeschoten en vervolgens aangereden, ervaren veel drugsoverlast. Op de parkeerplaats waar de schietpartij plaatsvond, wordt regelmatig gedeald. Dat vertellen meerdere bewoners van een naastgelegen flat aan NH. Zij vermoeden dan ook dat het geweld drugsgerelateerd is.

Het slachtoffer blijft uiteindelijk gewond liggen in het riet. Verslaggever Celine Sulsters ziet vanochtend duidelijk waar het slachtoffer uit de sloot is geklommen, omdat het riet daar is platgedrukt. Een flatbewoonster bevestigt dat ze het slachtoffer daar heeft zien liggen. Sulsters vindt op die plek ook een lachgasfles in een kartonnen doos. De doos is nat en lijkt dus ook in de sloot te hebben gelegen.

De politie wil niks zeggen over een mogelijk motief, laat een woordvoerder weten. Het 25-jarige slachtoffer probeerde gisteren nadat hij was neergeschoten aan de schutter te ontkomen door weg te vluchten via een sloot aan de Helsinkilaan. Als hij aan de andere kant de sloot uit klimt, rijdt zijn belager met een witte Mercedes op hem in, waardoor hij terug de sloot in valt.

In eerste instantie ziet de bewoonster het slachtoffer nog niet liggen. “Ik denk dat hij zich tussen het riet verstopte”, vertelt ze. "Opeens hoorde ik het riet heel hard heen en weer bewegen. Op dat moment werd ook een meisje thuisgebracht. Zij durfde er niet heen en toen zijn we samen gegaan."

“Hij had een schot in zijn been gehad, maar klaagde ook over pijn aan zijn rug”

De witte Mercedes is op dat moment al uit het zicht. De schutter lijkt niet bekend met de buurt, want hij is gevlucht via een doodlopend paadje langs de sloot, terwijl er ook een vluchtweg de wijk uit is. Als de schutter zichzelf klem rijdt op het fietspad, vlucht hij te voet.

De flatbewoonster en het meisje bekommeren zich ondertussen om het 25-jarige slachtoffer. Er is inmiddels ook een verpleegkundige bijgekomen. "Hij had een schot in zijn been gehad, maar klaagde ook over pijn aan zijn rug", vertelt de bewoonster.

Ze vangt ook nog een deel van het gesprek tussen het slachtoffer en de politie op. "Hij sprak over een automatisch wapen en de politie vroeg hem of de auto (de witte Mercedes, red.) van zijn moeder is. Dat vond ik vreemd."

Drugs dealen

De bewoners proberen de directe omgeving van de flat al tijden veiliger te maken. "Ze staan daar bijna altijd te dealen”, krijgt Sulsters te horen. “Ik durf soms nauwelijks mijn auto uit." Een jongen die in de flat woont, vertelt dat hij gisterenavond ruzie hoorde, “maar dat is hier wel vaker.”

Een woordvoerder van Ymere laat NH weten dat de zogeheten gebiedsconsulent van de corporatie vanochtend contact heeft gehad met de flatbewoners. In dat gesprek hebben de bewoners hun wens uitgesproken dat ook de directe omgeving van het complex, waaronder de parkeerplaats, met camera's in de gaten wordt gehouden.

In het complex zelf hangen vanwege de aanwezigheid van een project voor begeleid wonen al langer camera's, maar Ymere is niet verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Daarom heeft de woningcorporatie het verzoek van de bewoners bij de gemeente neergelegd, zegt een woordvoerder.