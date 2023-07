'De Katapult' Theo Smit (72) overleden: "Topsprinter die renners van allure in Tour voorbleef"

Smit overleed in buurdorp Zwanenburg, waar hij met zijn vrouw een handel in sportprijzen runde.

Hoewel hij voor de start van zijn profcarrière in 1974 al naam had gemaakt, rees zijn ster vanaf dat jaar tot grote hoogte. Nadat hij in 1974 de Ronde van Noord-Holland op zijn naam had geschreven, verbaasde hij een jaar later vriend en vijand pas echt. Hij won de vijfde etappe van de Tour de France, door als eerste in Merlin Plage over de finish te komen. Daarbij gaf hij de Belgische topsprinters en favorieten Eddy Merkx en Rik van Linden het nakijken. In de negende etappe sloeg hij opnieuw toe en schreef hij zijn tweede dagzege in de Tour op zijn naam.

Tekst loopt door onder de foto.