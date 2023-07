Charlotte Kool stapt niet meer op in Ladies Tour en ziet kans op vijfde zege verloren gaan

Charlotte Kool zal vandaag niet meer opstappen voor de laatste etappe van de Baloise Ladies Tour. De wielrenster uit Kortenhoef, die zegevierde in vier van de vijf etappes, is vannacht ziek geworden.

De 24-jarige Kool begon woensdag aan haar imposante zegereeks met winst in de proloog van de meerdaagse rittenkoers door Nederland en België. Vervolgens boekte ze drie sprintzeges op rij. Enkel gistermiddag moest ze de dagzege laten aan Lucinda Brand. Haar concurrent voor de eindzege was beduidend sneller in de tijdrit. Bovendien tuimelde Kool uit de top van het klassement.

Kool, die rijdt voor DSM-Firmenich, laat middels haar team weten afgelopen nacht ziek te zijn geworden en zodoende niet zal opstappen in de laatste etappe. Het slotstuk van de Ladies Tour is een rit van 121 kilometer met start en finish in het Belgisch Deinze.