Tweede zege op rij voor wielrenster Charlotte Kool in Ladies Tour

Nadat ze gisteren al de snelste was in de proloog van de Baloise Ladies Tour, was Charlotte Kool vandaag in de eerste etappe ook de sterkste in de eerste etappe. De wielrenster uit Kortenhoef won de massasprint en verstevigde zo bovendien haar leiding in het algemeen klassement van de meerdaagse rittenkoers door Nederland en België.