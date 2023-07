Jong stel op 100 jaar oud schip: Rhythm en Megan voelen zich thuis in haven Enkhuizen

De woningnood en hoge prijzen die er bij horen: je komt er simpelweg niet snel tussen als starter. Sommige mensen gooien het daarom over een andere boeg. Muzikantenduo en stel Rhythm Haakman en Megan Roele zijn vanuit hun appartement in Hoorn verhuisd naar een oud schip in Enkhuizen. NH Radio-verslaggever Sjoerd Hilarius ging vanmorgen bij ze langs om te praten over hun opmerkelijke overstap.

"In de coronaperiode begonnen we te zoeken naar een huis. Toen hebben we echt wat opties geprobeerd, maar het was heel moeilijk", vertelt Rhythm over hun eerdere huizenjacht. "Gelukkig hebben we heel fijne mensen om ons heen die ons geadviseerd hebben, maar alles lukte niet. En door corona al helemaal niet."

Op een gegeven moment kwam een woonschip voorbij als optie voor het muzikantenduo. De vader van Megan had namelijk een ligplaats in de haven van Enkhuizen. "Hij zei dat er wel een schip moest liggen waarop gewoond wordt", vertelt Megan. "Hij vroeg aan ons of wij dat wilden. Rhythm en ik dachten toen: 'heel graag'."