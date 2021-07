Nog een laatste optreden en dan niets: muzikanten Megan en Rhythm weer in onzekerheid

De stap terug in de coronamaatregelen is ook weer een stap voor artiesten uit onze regio. Stonden er eindelijk weer eens een aantal optredens in de agenda, zo is diezelfde agenda na slechts een paar weken alweer leeg. Voor muzikanten Megan en Rhythm uit Hoorn is de verslagenheid groot. "Ik had eigenlijk niet verwacht dat we zo ver terug zouden vallen."

Maar het was van korte duur. Vrijdag werden nieuwe coronamaatregelen uit de doeken gedaan door demissionair premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid. Onder die maatregelen: geen entertainment meer in de horeca, dus ook geen livemuziek. En dan ook nog slecht nieuws voor de festivals, die alleen nog maar door mogen gaan met zittend publiek.

Dankzij de versoepelingen van twee weken terug kon het stel eindelijk weer aan de slag, hun muziek laten horen aan een écht publiek. Rhythm Haakman treedt vaak op in bar The Dubliner in Enkhuizen, Megan Roele speelt onder meer in een coverband. Samen zijn te horen in The Polyframes, hun eigen band.

Laatste optreden

Het zorgt ervoor dat Rhythm en Megan op zaterdagmiddag opeens voor voorlopig een van de laatste optredens onderweg zijn. Woerden staat die dag op het programma, wat daarna nog door kan gaan, blijft in het ongewisse. "Ik ben er zelf wel een beetje boos over eigenlijk", zegt Rhythm. "We moeten het allemaal natuurlijk wel serieus nemen, maar het is wel gewoon balen. Zoiets als in The Dubliner kan gewoon nu niet meer."

Ook andere projecten stonden nog in de agenda, zegt Megan. "Bijvoorbeeld een foodtruck festival waar we aan mee mogen doen. Vooralsnog ziet het eruit dat dat wel mag." Weer overgaan op livestreams, ziet ze niet echt meer zitten. "Ik moet zelf eerlijk zeggen dat we daar een beetje klaar mee zijn."

Grote projecten

Dan valt Rhythm haar bij. "Ik realiseer me nog helemaal niet zo wat voor impact dit op ons heeft. Ik had eigenlijk verwacht dat we niet zo ver terug zouden vallen." Toch houden ze hoop. De verscherpte maatregelen duren in ieder geval tot 13 augustus. "We zijn nog met een paar leuke projecten bezig, met de stadsfeesten in Hoorn bijvoorbeeld. Dat zijn best grote projecten, het is afwachten of dat door mag gaan."

De band van Rhythm en Megan, The Polyframes, was eerder te zien in het NH-programma Culture Club: