Cees (79) rent brandende stal in om zijn paarden te redden: "Ik kreeg op mijn donder"

"Het is een grote puinhoop", vertelt paardenfokker Cees Klaver (79) uit Schoorl, terwijl hij langs de zwartgeblakerde en verkoolde resten van zijn stal loopt. Een grote brand legde gisteravond de stal compleet in de as, maar Cees blijft er nuchter onder. Zijn paarden wist hij samen met anderen te redden: "Dat is toch het belangrijkste. Het is alleen maar materiaal."

Zij broer Jaap, die naast hem woont, ontdekte de brand en waarschuwde Cees. "Ik ben meteen naar de stal gerend om de dieren uit hun boxen te halen. Een buurjongen had al de deur opengezet en toen was het redden wat ik redden kon. Op een gegeven moment zag ik bijna niks meer door de rook toen ben ik maar gestopt met blussen."

Het lukt uiteindelijk om alle paarden te bevrijden maar Cees krijgt wel een standje van de hulpdiensten die massaal waren uitgerukt. "Ja, ik kreeg op mijn donder, ze vonden dat ik niet goed luisterde, maar ik ben een paardenmens en wilde mijn dieren uit die stal hebben."

Brandwonden

De oorzaak van de brand is niet bekend maar Cees denkt zelf aan kortsluiting. " Hooibroei sluit ik uit, daar is het te droog voor. Er staat hier ook een wasmachine in de stal, dat zou het ook weleens geweest kunnen zijn."

Het belangrijkste is volgens Cees, die olympische medaillewinnaars op de manege grootbracht, dat er geen slachtoffers zijn. "Er zijn drie paarden met brandwonden die ook door de dierenarts behandeld zijn. Die hebben resten van smeltende dakplaten op hun lijf gehad. Dat houden we in de gaten en ik heb goede hoop dat die het wel gaan redden. Het is verder alleen maar materiaal, het had echt veel erger af kunnen lopen."

Van de paardenstal is weinig meer over, zoals te zien is in de onderstaande video.