Je verheugen is leuker dan het hebben: waarom wachten op de vakantie zo fijn is

Terwijl sommige regio's al twee weken vakantie vieren, tellen Noord-Hollanders de dagen af tot de officiële start van de zomervakantie. Leiden alle jaloersmakende vakantiefoto's tot afgunst in onze provincie? "Nee", zegt gelukspsycholoog Josje Smeets: "Het verheugen op een vakantie is namelijk veel leuker."

Foto: Uit archief: Sjef Kenniphaas - Egmond aan Zee

Josje Smeets noemt zichzelf een gelukspsycholoog en zegt het antwoord te hebben bij een zoektocht naar het 'ware geluk'. Ze vertelt dat een vakantieperiode wordt gezien als een moment van rust: "We leven in een hele drukke maatschappij waar we honderd dingen tegelijk willen doen. We hebben een interne batterij die we tot het uiterste gebruiken. En als het vakantie is, gunnen we onszelf eindelijk rust." Laatste dagen uithouden Hoe Noord-Hollanders deze laatste dagen kunnen uithouden totdat de vakantie aanbreekt, hangt af van de persoon, vertelt Smeets: "Bij sommige mensen is het glas sneller halfleeg waarbij de gedachte 'iedereen heeft al vakantie, en wij niet' heerst. Andere mensen zijn juist in staat om het van de andere kant te belichten en de voorpret te zien als iets leuks."

"Als je weet dat je daar gevoelig voor bent of somber van wordt, raad ik een digital detox aan" Josje Smeets, gelukspsycholoog

Vakantiefoto's van anderen op Instagram kunnen een rol spelen bij het missen van vakantie. "Als je weet dat je daar gevoelig voor bent, raad ik aan om even afstand te nemen van sociale media", aldus Smeets. Uit onderzoek van de Universiteit van Bath blijkt dat mensen die zeven dagen een pauze nemen van sociale media, een verhoogd gevoel ervaren van gezondheid in vergelijking met mensen die wel op sociale media te vinden waren. Gelukshormoon Het benoemen van drie positieve dingen waarom het fijn is dat de vakantie in Noord-Holland nog moet beginnen, is volgens Smeets een goede oefening. "Denk bijvoorbeeld aan het zomerse weer in Nederland en dat dat ook fijn is. Als je die drie dingen actief benoemt, train je je brein om positiever te worden. Na drie dagen merk je al verschil." Daarnaast benadrukt Smeets de kunst van het genieten in het hier en nu. "Ook al ben je aan het werk, het is de kunst om nu gelukshormonen aan te maken. Dit kan je bijvoorbeeld doen met hardlopen, wandelen of sporten. Hierdoor maak je het gelukshormoon serotonine aan, wat ervoor zorgt dat we meer tevreden zijn."

"De voorpret is de halve pret waar we ons op kunnen verheugen. Die periode is echt de leukste periode" Josje Smeets, gelukspsycholoog

Verheugen En als je dan eenmaal vakantie hebt, hoe kun je daar dan het beste van genieten? Volgens Smeets is de eerste week eentje van loslaten en proberen te ontspannen. "Om je hersenen alvast voor te bereiden op de vakantie, kun je thuis alvast dingen ondernemen om in de vakantiestemming te komen." Smeets doelt daarbij niet op het drinken van sangria, maar het opzetten van bepaalde zomerse muziek of dat je later gaat eten 's avonds. "Dat helpt om positiever te zijn en een vakantiegevoel te krijgen." Smeets noemt de vakantievoorpret zelfs de leukste periode. "De laatste dagen van je vakantie ben je namelijk alweer bezig met dat wat komen gaat: werk, school en afspraken. Het verheugen op een vakantie is echt veel relaxter." Dus voor diegene die echt niet meer kunnen wachten: wacht maar, voor je het weet is de vakantie weer voorbij.