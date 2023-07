Vakantie in Noord-Holland: 5 verborgen parels die je deze zomer niet mag missen

Nog even, en dan breekt voor veel mensen de vakantieperiode aan. Bij een vakantie in Noord-Holland wordt misschien snel gedacht aan een weekje Texel, Zandvoort of een bezoekje aan de Zaanse schans. Maar er zijn nog veel meer mooie plekken in de provincie, die minstens zo leuk zijn. Daarom: een top 5 met verborgen parels voor deze zomer.

Martin van Lokven | Visit Gooi & Vecht

1. Duinmeer 't Wed De Kennemerduinen liggen ten westen van Haarlem en behoren tot de grootste duingebieden van Nederland. Het gebied is uitgestrekt met meren, uitzichtpunten en bossen en is goed bereikbaar met de fiets, auto of met de trein. Je kunt in het duingebied fietsen, wandelen en zelfs zwemmen. Zin in een frisse duik deze zomer? Dat kan, want midden in het natuurgebied, bij ingang Koevlak, heb je duinmeer 't Wed waar je kunt zwemmen. Het meer heeft een uitgestrekt strand en is beschut, waardoor je meestal uit de wind ligt. De kwaliteit van het water wordt tussen 1 mei en 30 oktober gecontroleerd en er liggen zwemlijnen. Daarnaast zijn er toiletten aanwezig en is het goed te bereiken. Het meer is rond 1950 gegraven en het zand dat overbleef, is vervolgens gebruikt voor nieuwe woonwijken in Haarlem. In het meer groeien kranswieren en zijn er rugstreeppadden te vinden. Als je een dierenliefhebber bent, heb je bij de Kennemerduinen geluk want er lopen genoeg dieren rond. Denk aan damherten, schotse hooglanders en wisenten. Ook liggen er door het hele park ruiterpaden die je kunt herkennen aan de bordjes met een ruiter of hoefijzer. Let wel op: het is in de zomer niet toegestaan om tussen 9.00 uur en 18.00 uur over het strand paard te rijden. Tekst gaat door onder de foto.

NH Nieuws / Stephan Brandhorst

2. Beemster polder De Beemster is een poldergebied wat valt onder het Unesco-Werelderfgoed. Het gebied geeft een goed voorbeeld van hoe men in de 17de eeuw heel rationeel polders ontwierp met rechte lijnen en rechte wegen, met in het midden het dorp Middenbeemster. De droogmakerij is ontstaan in het begin van de 17e eeuw. In 1612 viel de polder droog omdat het water destijds de steden in gevaar bracht en er meer behoefte was aan grond voor landbouw. Om niets te missen van het poldergebied, kun je de fiets- of wandelroutes volgen. Om een echt vakantiegevoel te krijgen, kun je de Beemster bloesem en oogstwandeling maken. Tijdens deze wandeling is te zien hoe mooi het is in de Beemster als de bloesem bloeit. Vanaf eind augustus en september hangt het fruit in de bomen in de boomgaarden. Met een beetje geluk, fiets je langs een stalletje aan de weg waar je fruit kunt kopen van een plaatselijke fruitteler. Naast het poldergebied, is er voor de cultuurliefhebber ook genoeg te doen. Zo zijn er tal van musea en is het grootste fort van de Stelling van Amsterdam te vinden: het Fort van Spijkerboor, waar je oude munitiekamers en kanonnen kunt vinden. Tekst gaat door onder de foto.

NH Nieuws

3. De forten van Muiden Als je je deze zomer even in de middeleeuwen wilt wanen, dan is Muiden de ideale plek. De van oudsher vestingstad maakt onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie wat onder het Unesco-Werelderfgoed valt. Het imposante kasteel 'het Muiderslot' is een middeleeuws kasteel wat is gebouwd rond 1285 met het doel om Muiden te verdedigen. P.C. Hooft was tussen 1610 en 1647 bewoner vanwege zijn functie als drost, een functionaris, van Muiden. Het kasteel is meerdere malen gesloopt, opgeknapt en bewoond. Sinds 1878 is het kasteel een rijksmuseum. Tegenwoordig wordt het gebruikt voor verschillende evenementen zoals concerten en voorstellingen en worden er rondleidingen en workshops te geven. Met een veerpont kun je vanuit Muiden naar Forteiland Pampus varen. Mocht je zelf naar het fort willen, is dit ook mogelijk. Bijvoorbeeld met een sup, kano of bootje. Op het eiland is er genoeg te doen en in de zomer zijn er veel activiteiten. Zo kun je er kamperen, dineren en zijn er rondleidingen. En of het forteiland nog niet genoeg was, telt Muiden er nog één: het Muizenfort waar een museum en een escaperoom is. Om de omgeving te verkennen, is dit mogelijk met de verschillende fiets- en wandelroutes die zijn uitgezet zoals de fortenlandroute waarbij de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden verbonden. Tekst gaat door onder de foto.

Adobe Stock

4. De Spiegelplas In Nederhorst den Berg ligt de brede Spiegelplas met idyllische strandjes en kleine eilandjes met moerasbossen. In de zomer kun je zwemmen bij speelvijver de Spiegelplas, of de zandstrandjes aan het meer of het Googpad. Het natuurgebied wat ten zuiden van de plas ligt, is een oase van rust en wordt niet voor niets 'het paradijs' genoemd. Daarnaast kun je met je boot aanmeren bij de jachthavens en is het gebied goed te bereiken met de auto. De strandjes zijn goed bereikbaar door de fiets- en wandelroutes. Het water van de plas is op sommige plekken 45 meter diep en is heel zuiver. Aan de noordzijde heeft het zelfs een duikzone. Niet zo gek, want het staat bekend als één van de mooiste duikplekken van Nederland. Daarnaast is er ook een grote weide waar je kunt liggen en er is een voetbalveldje. ’s Avonds is het vaak rustig rondom de Spiegelplas en kun je de zonsondergang zien. Om nog meer van het natuurgebied te zien, kun je het rondje Spiegelplas doen, een route van 10 kilometer die langs de Spiegel- en Blijkpolderplas loopt. Je kunt er verschillende vogelsoorten tegenkomen zoals het nonnetje, de brilduiker of de krooneend. Tekst gaat door onder de foto.

Martin van Lokven | Visit Gooi & Vecht

5. El Dorado van Den Helder Wie Den Helder zegt, denkt meestal aan de plek waar je de veerboot naar Texel neemt. Maar de stad in de Noordkop heeft veel meer te bieden. Zo is de Nieuwe-Haven de thuishaven van de Koninklijke Marine en heeft de stad zelfs een eigen luchthaven. De kustplaats is omringd met natuur zoals de witte, rustige en lange stranden met relatief weinig strandgasten en het Helderse duingebied waar je kunt wandelen en fietsen. Ten westen van den Helder vind je de Grafelijkheidsduinen en ten zuiden van het gebied de Donkere Duinen. Dit zijn resten van Huisduinen, een oud waddeneiland. Het duinlandschap heeft een klein duinmeer wat wordt gezien als El Dorado voor verschillende vogelsoorten en bijzondere planten. Buiten het afgeschermde deel kun je wandelen en heb je kans dat je een Schotse hooglander tegenkomt. Napoleon zag de stad als zijn standplaats met zijn marinevloot. Om de haven te verdedigen liet hij een aantal forten bouwen wat samen die de Stelling van Den Helder vormen. Zo heb je de Napoleonroute, een wandelroute waar je de forten en uitzichten op de Noordzee niet hoeft te missen. Wie in de buurt van de zeeweg komt, zal de vuurtoren 'Lange Jaap' niet snel missen. De toren staat ten noorden van Fort Kijkduin en is de hoogste vuurtoren van Nederland en de hoogste gesloten vuurtoren van gietijzer ter wereld. Hoelang er nog genoten kan worden van 'Lange Jaap' is nog maar de vraag, want uit inspectie blijkt dat de staat van de toren verslechtert door scheuren.