Rif (21) gebruikte zijn tussenjaar om te breken met eenzaamheid

Na het behalen van zijn vwo-diploma zat Rif Visser vaak tot diep in de middag op zijn kamer filmpjes te kijken, omdat hij geen reden had om uit bed te stappen. Een stemmetje in zijn hoofd liet hem geregeld denken dat hij stom was, wat hem belemmerde in het bedenken hoe hij verder moest. Nu, twee jaar later met hulp van Stichting Breekjaar is hij weer op koers, gaat hij alleen of met vrienden op vakantie en kiest hij heel bewust voor zijn vervolgstudie. "Ik ga voor de klas staan, ik word meester."

Rif Visser - Foto: NH Nieuws / Geja Sikma

Rif zit ontspannen in de tuin van zijn ouders na een week vakantie in Duitsland met een paar vrienden die hij nog kent van de basisschool. Hij oogt jong voor zijn leeftijd. En dat was juist wat hem parten speelde, vertelt hij. Rif wil graag zijn verhaal vertellen. Het is een verhaal dat in eerste instantie niet veel afwijkt van andere jongeren. Maar hij had hulp nodig om uit de impasse te komen, waar zoveel scholieren in belanden na het behalen van het diploma voor het voorgezet onderwijs. Ondertussen heeft Rif geleerd en geaccepteerd dat sommige leeftijdsgenoten op een meer natuurlijke wijze met alle onzekerheden van het volwassen worden omgaan dan hij. "Ik ben goed in exacte vakken, in getallen en concrete oplossingen. Maar jezelf leren kennen is geen formule die ik er even op los kon laten gaan."

"Ik denk dat ik eenzaam was, hoewel ik me daar toen niet helemaal bewust van was" Rif Visser, deelnemer Breekjaar

Rif's verhaal begint als hij in de vijfde van het vwo op het Kennemer Lyceum blijft zitten: "Op 0,5 punten haalde ik de norm niet. Ik denk dat ze me de klas over lieten doen, omdat ik me wat kinderachtig gedroeg." Hij weet van zichzelf dat hij anderen in de klas afleidde met het maken van grapjes. Een act die wel paste bij zijn jonge uitstraling. De twee jaren daarna is het vwo 'appeltje-eitje'. Maar door een nieuwe omgeving, mede versterkt door het corona-onderwijs op afstand, trok hij zich steeds meer terug. "Ik denk dat ik eenzaam was, hoewel ik me daar toen niet helemaal bewust van was." Hij kiest voor een tussenjaar, maar dan zonder plan. Beetje werken, beetje niksen. Bij het baantje in de keuken daalt zijn zelfvertrouwen verder. "Ik durfde niet met collega's te praten, ik kreeg niet het gevoel dat ze me iets waard vonden." Dat tussenjaar leverde hem weinig inzichten op voor een vervolgstudie. Zweverig Stichting Breekjaar kwam op zijn pad via zijn moeder. Op een open dag ervaart hij met een spel dat er meer jongeren zijn die hetzelfde denken en voelen als hij. "Dat was fijn, dat je merkt dat erover gepraat kan worden. Maar ik twijfelde wel heel erg. Het leek me een beetje zweverig."

Stichting Breekjaar Tien jaar geleden is de non-profit organisatie opgericht om jongeren in Nederland te ondersteunen bij het maken van keuzes voor de toekomst. Momenteel worden vier groepen van ongeveer 30 jongeren tussen de 16 en 24 begeleidt door verschillende coaches tijdens trainingen, workshops en kampen. Groepen volgen een jaar lang het programma en één groep een half jaar lang. Dat zijn vaak dropouts van het propedeuse van hun studie. De groepen komen samen in Utrecht, Amsterdam en Eindhoven.

Oud & Nieuw bracht de doorslag. "Toen heb ik me maar gewoon ingeschreven." Het volgende tussenjaar wordt er één van diepe dalen en grootse hoogtepunten. Tijdens het eerste kamp leert hij dat het uiterlijk alleen maar het topje van de ijsberg is en dat onder de waterlijn angsten en dromen bij iedereen leven. "En als je me echt wilt kennen, moet je wel onder de waterlijn kijken." Daarnaast leert Rif hoe moeilijk het is om complimenten te geven en nemen. "We moesten dat in elkaars oor fluisteren. Dan komt iemand wel heel dichtbij." Na een half jaar merkt hij toch dat hij nog geen echte vrienden heeft in zijn Breek-groep. "Dat is wel gek toch? Ik denk dat ik toen nog veel met mijn imago bezig was. Dacht dat ik de slimste was, een voorbeeldfunctie had en dat ik boven de rest stond." Een reisperiode in het Breekjaar deed hij dan ook alleen, terwijl de rest met elkaar zes weken erop uit trok. Maar in de hostels in Marokko komt hij tot de ontdekking dat het helemaal niet moeilijk is om nieuwe vrienden te maken. En bij terugkomst merkt hij ook tot zijn verrassing dat hij zijn 'Breekvrienden' heeft gemist. Kwetsbaar en bullshit Als hij dan verliefd wordt op een meisje in de groep, waarmee hij toch geen relatie krijgt, leert hij verdriet delen met vrienden. "En dat je uit alles wel wat kunt leren. Dat een afwijzing niet erg is. Ik ben niet uit elkaar gevallen. Het stemmetje dat zei dat ik stom ben, was er niet meer."

Dat zegt die coach dan ook letterlijk tegen je, hè: 'Dat is bullshit'!" Rif Visser, deelnemer Breekjaar