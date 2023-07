Nieuwe traditie door corona: Haarlemse school reikt diploma's uit in honkbalstadion

Bij de meeste middelbare scholen in Haarlem krijgen de geslaagde leerlingen hun diploma 'gewoon' weer op school uitgereikt. Het Haarlemse Mendelcollege week tijdens corona uit naar het naastgelegen honkbalstadion van Kinheim en dat is blijkbaar goed bevallen.

"We hebben nou eenmaal een grote school met zowel mavo, havo als vwo. Dat zijn in totaal zo'n 350 leerlingen. Samen met hun aanhang wordt dat allemaal net íets te druk in een zaaltje", legt Heijnemeijer uit.

Het is nu de vierde keer dat de diploma-uitreiking op deze manier georganiseerd wordt door het Mendelcollege. "Tijdens corona deden we de uitreiking ook in het stadion. Toen moesten mensen nog wel afstand van elkaar houden en zaten er telkens een paar lege stoeltjes tussen. Toch is het destijds goed bevallen en zijn we ermee doorgegaan. Het is een goede buur en het heeft ook wel iets Amerikaans", aldus de rector.

Meeste diploma's in school uitgereikt

De meeste Haarlemse middelbare scholen vieren de diploma-uitreikingen binnen hun eigen schoolgebouwen. Zoals bij het Lyceum Sancta Maria. "De scholieren komen hier samen via een rode loper binnen en gaan ook weer samen via een rode loper naar buiten. Dat zijn mooie momenten", aldus rector Claasje Quadekker.

Het Stedelijk Gymnasium maakt 'deels' gebruik van het schoolgebouw. "De uitreiking was afgelopen vrijdag al, in de Grote of Sint Bavo-kerk. Daarna was de afsluitende borrel in de school", aldus een medewerker.