Tranen om afgebrande werkplaats van Bram op Texel: "Alles is weg"

Zijn tante staat met tranen in haar ogen bij haar hek. Aan de overkant van de Schorrenweg in Oosterend is de werkplaats van Bram Boon vannacht tot de grond toe afgebrand . 'Al het harde werk' van de Texelaar is ermee verloren gegaan. En dat ook nog eens kort voor de sterfdag van zijn vader.

Aan de overkant woont zijn tante Nel en die komt even naar het hek toe. "Ik heb helemaal niks doorgehad. Mijn kat heeft me wakker gemaakt en toen was de brandweer al klaar." Volgens haar heeft haar neef 'heel veel tegenslagen gehad'.

De volgende dag, tegen het middaguur aan, staat de eigenaar verslagen naar zijn werkplaats te kijken. Het enige dat hij kwijt wil aan de journalist is: "Alles stond hier. Alles is weg."

Het is rond 23.30 uur als de brandweer wordt gealarmeerd voor een fik achter het kleine huisje in het meest oostelijke hoekje van Texel, bijna tegen de dijk aan. Het gaat om de werkplaats van loonbedrijf Bram Boon.

Loods in brand in Oosterend op Texel - Inter Visual Studio

"En nu had hij alles netjes voor elkaar, spulletjes, het ging hem eindelijk een keer voor de wind." Ze zegt verdrietig: "Het is voor ons een rotdag vandaag. Zijn vader, mijn broer, is in deze periode overleden. En mijn vader het jaar daarvoor."

'Typisch Oosterend', een televisieserie van BNNVARA van een paar jaar geleden, volgt haar neef Bram Boon en zijn gezin als inwoners van het dorp. Daarin wordt ook verteld dat de Texelaar op 19-jarige leeftijd plots het bedrijf van zijn pa moet overnemen na zijn overlijden op 14 juli 2008.

"Hij moest het zelf opbouwen en was nog niet zo oud", zegt zijn oma, die rechts van hem aan de Schorrenweg woont. Ze staan in de achtertuin en heeft haar kleinzoon nog niet echt gesproken vandaag. "Hij heeft elke keer verzekeringsmensen en andere kennissen over, werd elke keer gebeld. We horen hem vanavond wel eventjes."

Oorzaak nog niet duidelijk

In de schuur stond 'allemaal gereedschap en trekkers' voor zijn bedrijf. Hij doet landbouwklussen op het hele eiland. "Het is verschrikkelijk. Ik kan wel janken. Ik vind het heel erg. Die jongen doet zo z'n best. Het ging de goeie kant op en nu raakt hij in een keer alles kwijt. Ik hoop dat hij goed verzekerd is."

Over de oorzaak van de brand kan een woordvoerder van de Veiligheidsregio niets zeggen. Ook lagen er zonnepanelen op het dak van de loods die niet waren aangesloten. Over het hoe en waarom ze niet waren aangesloten, worden ook geen uitspraken gedaan.