Nabestaanden brengen stormslachtoffer Christel (51) laatste eer

Met een rouwplechtigheid in besloten kring hebben familie en vrienden vanochtend afscheid genomen van Christel Korporaal (51). De Haarlemse werd vorige week woensdag slachtoffer van storm Poly, toen een boom terechtkwam op de auto waarin ze zat. Christel was op weg naar het station, om vandaar de trein te nemen naar haar werk in Amsterdam.