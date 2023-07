Boeren verbijsterd: trekkers passen niet op de nieuwe N243

Aan het woord is Johan Barendregt, akkerbouwer in de Schermer. Hij legt uit dat de weg ter hoogte van de rotonde op de kruising van de Noordervaart met de Oterlekerweg maar 3 meter breed is.

"Dat is de maximale breedte van een gewone trekker. Andere landbouwmachines zijn tot 3,5 meter breed." Het asfalt is omlijst met hoge stoepranden, dus uitwijken naar de berm is geen optie. "Zeker met die bocht erin. Dit is volgens mij voor vrachtwagens al krap."

"De provincie Noord-Holland is de opdrachtgever", legt Barendregt uit. De N243 is een provinciale weg. "Maar die wil eerst opleveren en dan pas kijken of het anders had gemoeten. Dat is de cultuur van over alles drie weken vergaderen, terwijl dit klauwen met geld kost."

Reden voor Barendregt en andere boeren in de omgeving om dan maar aan onze mediapartner Alkmaar Centraal te laten zien wat mis is aan de weg.

Tekst gaat verder onder video.