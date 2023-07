Amerikaanse zeearend gebruikt vliegveld van Texel Airport om op te stijgen

Waarom zomaar ergens willekeurig de lucht in gaan als er gewoon een mooi vliegveld in de buurt is om op te stijgen? Een Amerikaanse zeearend die al een paar dagen over Texel rondzwerft, wist het wel en gebruikte gisterochtend netjes de start- en landingsbanen van Texel Airport in Eierland om op te stijgen, zo meldt mediapartner Texelse Courant .

De Amerikaanse zeearend is al een paar dagen op het eiland en onder meer in De Koog en De Cocksdorp waargenomen.

Marc Plomp van het Vogelinformatiecentrum in De Cocksdorp liet op Facebook weten dat het dier vermoedelijk ergens ontsnapt is, omdat hij een gesloten koperkleurige ring draagt. Een Amerikaanse zeearend is volgens hem ook nog nooit in het wild op Texel gezien.

Andere dieren

Het is momenteel overigens aardig druk met allerlei bijzondere dieren die onbekommerd in het wild rondstappen op Texel. Vrijdag hadden ze bij Duin Bouwbedrijf in Den Burg nog onverwacht een pauw op visite en maandagochtend werd langs de Genteweg een emoe in het wild waargenomen.