Noordkop & Texel NL V Remy en zijn vrienden: zeearend kan het flirten niet laten

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Dit keer kan het vrouwtje van de zeearenden het flirten niet laten. Alleen haar eigen man ziet ze niet zitten.

De Amerikaanse zeearend is herkenbaar aan zijn witte kop - NH

Zeearenden zijn er bij Landgoed Hoenderdaell in drie soorten: de Europese zeearend, de Amerikaanse zeearend en de Stellerzeearend. In het middelste van de drie verblijven zitten de Amerikanen. Het vrouwtje hiervan is een flirt. Ze probeert de aandacht te trekken van het Stellermannetje en het Europese mannetje. Haar eigen kerel kijkt ze niet aan. Ze doet niet eens moeite om aardig tegen hem te doen.

De verzorgers hopen dat de situatie beter wordt als de Amerikaanse zeearenden naar de buitenkant verhuizen. Daarom moeten de Amerikaanse en de Europese zeearenden van plek wisselen. En als ze dan toch moeten worden gevangen, kan meteen hun gezondheid worden gecontroleerd. Dat controleren is nodig, want de vogels zullen zwakheden niet zo snel laten zien. Als je aan een zeearend kunt zien dat hij ziek is, ben je vaak al te laat.

Moordwapens Dat vangen van de vogels is geen ongevaarlijke klus. Met name de klauwen zijn geduchte wapens, legt dierverzorger Saskia uit: "De klauwen zijn eigenlijk de moordwapens van de arenden. Ze hebben een knijpkracht die te vergelijken is met de beet van een rotweiler, maar dan keer vier. Je moet ook zorgen dat je die poten direct onder controle krijgt. Als ze je per ongeluk pakken, dan schieten ze op slot en krijg je ze echt niet meer los." Tekst gaat verder na de foto

De klauwen van een zeearend zijn gevaarlijke wapens - NH

De verhuizing van de zeearenden is nodig omdat Hoenderdaell graag kleine zeearenden wil. En voortplanten doen ze alleen als er zo min mogelijk afleiding is. Met het verplaatsen van het Amerikaanse vrouwtje hopen de verzorgers op wat meer rust in de tent. Een paar dagen later is daar nog niks van te merken. Het Amerikaanse vrouwtje gunt haar man nog steeds geen blik waardig. Saskia: "Het lijkt er op dat ze de Europese man wel erg interessant vindt. We hebben nog steeds de hoop dat ze straks interesse voor haar man gaat tonen", vertelt ze. "Maar er bestaat de kans dat het geen match is. Arenden zoeken een partner voor de rest van hun leven. Het Amerikaanse mannetje is al 24 jaar oud, dus al op leeftijd. Misschien heeft het vrouwtje besloten dat hij niet goed genoeg is. Als ze ieder geval maar een beetje lief tegen hem blijft doen. Daar zijn we al heel blij mee."

Kijk hier voor meer afleveringen van Remy en zijn vrienden