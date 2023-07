Laetitia redt met 'cowfunding' lievelingskoe van slacht

Laetitia Wolff heeft haar lievelingskoe, en naamgenoot, Laetitia gered. Nadat ze eigenlijk naar de slacht moest, zorgde de koeienliefhebber voor een plekje op boerderij Limosahoeve in Spijkerboor. De koe is heel belangrijk voor Laetitia en daarom heeft ze zelfs een tatoeage van het beest op haar been gezet.

De naamgenoten kennen elkaar van de zorgboerderij in Noorderhoeve. De koe moest daar weg omdat ze na een doodgeboren kalfje en uierontsteking niet meer geïnsemineerd kon worden. "Ze gaf daardoor niet zoveel melk als andere koeien", legt Laetitia uit op NH Radio. "Normaal gaan ze dan naar de slacht." Daar had ze andere ideeën over en ze wilde de koe hoe dan ook redden.

De koe werd op 14 februari 2020 geboren en de twee hadden meteen een band en daarom werd het kalfje naar haar verzorger Laetitia vernoemd. "In het begin vond ik het wel gek", zegt Laetitia over de naam van de koe. "Maar je went eraan en ik noem haar eigenlijk Titsie." Koe Laetitia staat nu sinds zaterdag in Spijkerboor en kwam net enthousiast loeiend aangerend toen haar naamgenoot haar op kwam zoeken.

'Cowfunding'

Om haar naamgenoot dichter bij huis te krijgen was Laetitia een 'cowfunding' begonnen, een inzameling om de koe in leven te houden en te onderhouden. "Om een koe hier als pensioen te houden kost 1.500 euro per jaar." En zo'n koe kan wel 30 jaar oud worden. Het zou zo'n 800 euro kosten om haar naar de slager te brengen, dus Laetitia wil flink wat geld inzamelen om de koe zo lang mogelijk in leven te houden.

De pleegmoeder van Laetitia, Peggy, is supertrots op haar dochter. "Ik ben meer dan trots", zegt ze met tranen in haar ogen. "Dit heeft ze helemaal zelf gedaan. Heel bewonderenswaardig." Peggy komt door de emotie bijna niet uit haar woorden. "Het is heel bijzonder, die band die ze heeft met koe Laetitia. Gelukkig staat ze nu in de buurt, zodat ze er zelf naartoe kan."

Tatoeage van de koe

Laetitia voelt zich heel rustig bij koe Laetitia. "We lopen naar elkaar toen en knuffelen elkaar", vertelt ze. "Bij haar zijn, geeft me een heel rustig gevoel en zij wordt ook rustig." Op de Noorderhoeve zorgt Laetitia ook de andere koeien en kalfjes. "Ik wilde Laetitia een nieuw thuis geven. Ik vind elke koe erg bijzonder. Koeien doen heel veel voor de mens en ik wilde iets doen voor een koe."

De liefde van Laetitia voor haar koe is zelfs zo groot dat ze een tatoeage van haar heeft, op haar rechterbeen. "Zodat ik haar altijd bij me heb", zegt ze. "Zo kan ik haar nooit vergeten." Laetitia heeft meerdere tatoeages, maar dit is wel de allermooiste.

