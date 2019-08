In Vogelvlucht: het piepkleine Spijkerboor

SPIJKERBOOR - In deze aflevering van In Vogelvlucht slaan we de vleugels uit boven het piepkleine dorpje Spijkerboor.

Het dorpje ligt in de gemeente Wormerland en heeft ongeveer 180 inwoners. Het ligt op de kruising van verschillende waterwegen: Het Noordhollandsch Kanaal, de Beemsterringvaart en de Knollendammervaart. De oevers zijn slechts verbonden door twee bruggen en een klein veerpontje.

Sierra Papa Yankee

Spijkerboor is bekend in de luchtvaart. Zo is de code Sierra Papa Yankee (SPY) een belangrijk baken voor de vliegtuignavigatie rondom Schiphol.

Het Heerenhuis was vroeger een polderhuis en een veerhuis. Nu is het een plek waar dorpelingen wat komen eten en drinken. Ook is er in het dorp het Fort bij Spijkerboor te vinden. Dit was een deel van de Stelling van Amsterdam.

