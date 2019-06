In vogelvlucht: Middenbeemster

MIDDENBEEMSTER - De beelden van het bijzondere vierkante straten- en slotenpatroon en een inwoner die een hengeltje uitgooit: zo zag je Middenbeemster nog nooit!

Het dorp ligt in de Beemster en het zal weinig Noord-Hollanders verbazen: deze polder is werelderfgoed. Wist je dat het in de Middeleeuwen een binnenzee was, verbonden met de Zuiderzee?

Bekijk Middenbeemster en de polder in de nieuwste aflevering van Vogelvlucht.



