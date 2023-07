Miss Nederland voor het eerst een transgender: Rikkie Kolle uit Den Helder flikt het

De 22-jarige Rikkie Kolle uit Den Helder is gisteravond verkozen tot Miss Nederland 2023. Volgens de jury heeft ze een "ijzersterk verhaal met een duidelijke missie". Kolle is de eerste transgender vrouw die de prijs wint.

In een theater in Leusden werd duidelijk dat de vrouw uit Den Helder zichzelf de grote winnaar mag noemen. De jury roemt de progressie die ze heeft doorgemaakt in het hele traject.