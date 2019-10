Helderse Rikkie (18) maakt kans op internationale modellencarrière: "Dit is mijn droom!"

DEN HELDER - De achttienjarige Rikkie Kolle uit Den Helder staat komende zaterdag in de finale van de Elite Model Look. Ze is samen met zeven andere jonge vrouwen uitgekozen uit meer dan duizend aanmeldingen. Als ze wint kan het zo maar het begin zijn van een internationale carrière op de catwalks van Parijs en Milaan.

"Het is echt een droom van me", vertelt het model op de dijk bij Den Helder. "Die droom is dat je mensen laat zien dat je er staat en dat ik mijn ouders trots kan maken." Ze is gek op Den Helder maar het buitenland trekt. "Ik zal de vuurtoren misschien wel missen maar gelukkig hebben ze in Parijs de Eiffeltoren", lacht ze.

Als Kolle wint mag ze meedoen aan de internationale wedstrijd van het beroemde modellenbureau. "Als je dat wint, wacht je een contract ter waarde van 150.000 euro. Ik denk dat ik dan wel wat toffe klussen kan gaan doen en er echt mijn brood mee kan gaan verdienen"

Lees ook: 18-jarige Ostiane uit Nieuw-Vennep in finale van Miss Supermodel Africa

Het model heeft al de nodige ervaring. Vorig jaar deed ze mee aan Hollands Next Top Model waar ze ook hoge ogen gooide. Voor Kolle is de finale van komend weekend nog een stap verder: "Dit is ook nieuw voor mij. We gaan vier rondes lopen met verschillende outfits." In haar kledingkast hangt alvast een setje klaar voor de afterparty "Het thema is glamour."

Zaterdag is rond 22.00 uur bekend of Rikkie Kolle gewonnen heeft.