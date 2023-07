Haarlemse omwonenden zijn poepende en vechtenden daklozen zat: maar bankje blijft

Dat er iets moet gebeuren, is iedereen nu wel duidelijk. Want uit brieven van omwonenden blijkt dat het afgelopen jaar de gemoederen bij de omwonenden oververhit zijn geraakt.

'Er wordt gepoept op het terras en tegen de ramen geplast', schrijft een anonieme briefschrijver aan de gemeente. 'Ik schaam me voor dit plein', is de conclusie van een andere buurtbewoner die wel ziet dat de horeca-ondernemer van de Jopenkerk zijn best doet om het plein waar het terras op staat schoon te houden. 'Maar voor hen is het dweilen met de kraan open.'

Onmenselijk

De bewoners van het Hortusplein reageren op een boze brief van een aantal belangenorganisaties voor dak- en thuislozen in Haarlem. Die schrokken van een mogelijke oplossing tegen de rondhangende groep op het bankje. Er zou na overleg met de ondernemers en bewoners geopperd zijn dat deze zitgelegenheid dan maar weg moest. Dat vonden straatpastor Joris Obdam en Petra de Vries van Stem in de Stad te makkelijk bedacht en bovendien onmenselijk, legden ze eerder aan NH uit.

"In Haarlem gaan we er altijd prat op een inclusieve stad te zijn en deze trend laat eigenlijk zien dat we dat niet zijn. Accepteer dat mensen soms anders zijn dan wij en dat zij ook bij het straatbeeld horen", stelt Joris Obdam.