Bankje weg op Hortusplein? Haarlem wikt en weegt over maatregel daklozenoverlast

Een bankje weghalen om overlast door daklozen te verminderen. Het is één van de maatregelen die de gemeente Haarlem voorstelt na aanhoudende klachten van omwonenden en horeca-ondernemers op het Hortusplein. Maar belangenorganisaties voor daklozen zijn boos in de pen geklommen. "Dit is een te makkelijk bedachte oplossing en bovendien onmenselijk."

Het kan best intimiderend zijn als je het Hortusplein op loopt en dan op een bank een groep daklozen luidkeels met elkaar ziet praten en biertjes drinken. Sommigen half in een psychose door drugsgebruik. En als je op het terras zit te eten bij één van de horecagelegenheden is het ook niet leuk om een vechtpartij tussen een paar daklozen te aanschouwen.

Maar één van de oplossingen die de gemeente nu wil nemen om deze overlast in te dammen, schiet belangenorganisaties in het verkeerde keelgat. Rondom de boom midden op het plein is een stenen zitgelegenheid gecreëerd. Als die bank weggehaald wordt, gaan de daklozen uit de nabij gelegen nachtopvanglocatie van HVO Querido daar ook niet meer rondhangen, is het idee.

Straatbeeld

Straatpastor Joris Obdam van de Antonius Gemeenschap en Petra de Vries van hulporganisatie Stem in de Stad vinden dit onbegrijpelijk. "In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam halen ze ook bankjes weg of zetten ze er extra armleuningen in zodat er niet op de bankjes geslapen kan worden. Dat moeten we hier in Haarlem niet willen." Joris Obdam zou ook liever niet zien dat daklozen op straat rondhangen, maar ze op deze manier weren uit het straatbeeld vindt hij onmenselijk.

"In Haarlem gaan we er altijd prat op een inclusieve stad te zijn en deze trend laat eigenlijk zien dat we dat niet zijn. Accepteer dat mensen soms anders zijn dan wij en dat zij ook bij het straatbeeld horen."

In een felle brief wijzen de organisaties erop dat er voor daklozen op zomerse dagen niet zomaar een tuin of een balkon beschikbaar is om te vertoeven. Ook schrijven ze over de indruk dat er steeds meer mensen niet met deze werkelijkheid geconfronteerd willen worden.