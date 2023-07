Leukste nieuwe Nederlandse band Loupe op campingfestival en meer leuke tips voor het weekend

De 'leukste nieuwe Nederlandse band van dit moment' worden ze in de pers genoemd: Loupe. Het Amsterdamse viertal maakte onder aanvoering van zangeres Julia Korthouwer een album vol meeslepende indiepopliedjes over het leven in de grote stad. "Ik kom zelf uit Schagen en dan is het wel wennen in het hectische Amsterdam", zegt Julia. Andere tips van de Culture Club redactie voor het weekend: Dijkpop met Meau, Claude en VanWijck in het Westfriese Andijk en de Graduation Show 2023 op de Rietveld Academie in Amsterdam.

Tip 1: Indiepop sensatie Loupe in Zuidoostbeemster

Voor de Amsterdamse band Loupe lijkt 2023 het jaar van de doorbraak te worden. Voor hun debuutalbum Do you ever wonder what comes next? kregen ze in het NRC maar liefst 5 sterren en werden ze de 'leukste Nederlandse band van dit moment' genoemd. "Dat is natuurlijk een grote opsteker, ja, dat vinden we heel fijn" zegt bassist Lana.

De teksten van de liedjes worden geschreven door zangeres Julia. Ze zingt over de worsteling van de twintiger met het leven in de grote stad. "Het is niet dat ik het heel zwaar heb maar het gaat meer over de verandering in mijn leven toen ik vanuit Schagen naar de grote stad Amsterdam verhuisde", vertelt Julia "De snelheid van de stad is natuurlijk helemaal 'de shit' maar het kan je ook overvallen. Daarbij komt dat je met ouder worden ook definitief uit de speeltuin van je kindertijd getrokken wordt".

Loupe repeteert en maakt de nummers op een speciale plek: de Vondelbunker midden in het Vondelpark. De bandleden spreken met een mix van liefde en afkeer over deze plek. "In de winter is het koud en in de zomer is het vochtig en warm", vertelt Julia. "Elke 7 minuten dendert er met veel lawaai een tram over ons hoofd", vult Annemarie aan. "En de lucht komt binnen via een klein rooster buiten op een plek waar ook veel geplast wordt", zegt Lana. "Maar het is wel ONZE bunker, hier maken we onze muziek en bovendien is het niet duur en kan hier alles", vertelt Jasmine.

Binnenkort vertrekt Loupe naar het Verenigd Koninkrijk om te toeren met de band Lovejoy. Maar eerst spelen ze zaterdag 8 juli nog op Werfpop in Leiden EN op het festival P3 op Camping in het fruit in Zuidoostbeemster. Op P3 op Camping in het fruit spelen ook Gruppo Sportivo, Tim Knol en de Toegift.

