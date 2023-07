Petitie tegen kap Amstelveense bomen komt te laat: al ruim vijftig tegen de vlakte

De petitie tegen de kap van tientallen gezonde bomen langs de Bovenkerkerweg is inmiddels honderden keren getekend, maar blijkt mosterd na de maaltijd. De gemeente had haar besluit al genomen en heeft inmiddels langs de weg en aangrenzende wegen 52 bomen omgezaagd.

De Bruin schrikt zich een hoedje als hij op 14 juni over de Bovenkerkerweg fietst, schrijft hij in de toelichting bij de petitie. Tot zijn verbazing zijn vijf gezonde bomen aangekruist, wat betekent dat ze tegen de vlakte zullen gaan. Als hij bij de gemeente informeert naar het motief, krijgt hij te horen dat de bomen moeten wijken voor de verbreding van de Bovenkerkerweg.

Daarom startte hij een petitie, die meer dan 200 keer is ondertekend. "Het heeft geen verschil gemaakt", deelt hij achteraf. "Wat er nu te zien is langs de Bovenkerkerweg aan bomen die zijn omgelegd voor alleen maar asfalt doet pijn."

"Het besluit is al een tijd geleden genomen", vertelt de woordvoerder van de gemeente aan NH. Zo staat in een persbericht van 22 juli 2022 al dat de populieren gekapt zouden worden. De petitie was dus eigenlijk mosterd na de maaltijd.