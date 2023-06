Amstelveen zet zaag in populieren om hobbelige Bovenkerkerweg definitief glad te strijken

De Bovenkerkerweg wordt tussen de Beneluxbaan en de Nesserlaan over een afstand van ruim een kilometer geteisterd door verzakkingen, die steeds terugkeren Tot nog toe is de weg steeds opgelapt, maar inmiddels heeft de gemeente besloten het probleem structureel op te lossen.

Dat de verzakkingen uitgerekend nu worden aangepakt, is geen toeval: al langer stond op de planning om de Bovenkerkerweg - nu nog een eenbaansweg - te verdubbelen. Dat gebeurt omdat met de bouw van woningen in De Scheg en Legmeer en de ontwikkeling van bedrijventerrein Amstelveen-Zuid veel meer verkeer gebruik zal maken van de weg.

Geschiktere bomen en kruiden

De populieren die worden gekapt, worden vervangen door bomen die minder water opzuigen en daarom geschikter zijn voor een veendijk. Op advies van onafhankelijke experts worden dat zuilvormige iepen, berken en Noorse esdoorns. Die zullen niet op exact dezelfde plekken worden geplant als de huidige populieren, maar tussen het fietspad en de weg.

Verder worden tussen het hotel en de Beneluxbaan 'groepsgewijs diverse groepjes bomen en struiken aangeplant met kruidenrijke onderbeplanting, wat de biodiversiteit bevordert'.

Het herstel van het volledige noordelijke deel van de Bovenkerkerweg zal tot 2026 in beslag nemen en gefaseerd worden uitgevoerd. Ter hoogte van de werkzaamheden zal het verkeer in beide richtingen over één weghelft worden geleid. Binnenkort volgt er informatieavond over de werkzaamheden tussen het hotel en de Zagerij.