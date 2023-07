Automobilisten op A9 muurvast: 'Kan door storm nog uren duren'

"Maar hopelijk gaat het sneller", vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat aan NH. Er wordt geprobeerd het stilstaande verkeer zo veel mogelijk weg te leiden, maar dat gaat moeilijk omdat ook toegangswegen naar de snelweg zijn versperd door omgevallen bomen of auto's staan vast tussen omgewaaide bomen.

"Het is niet zo dat we niks doen", benadrukt de woordvoerder. Alles wat gevaarlijk is, probeert Rijkswaterstaat meteen weg te halen. "Maar dat kan best even duren."

Omgewaaide voertuigen

Een woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland laat weten dat de omgewaaide voertuigen op de A9 pas worden opgeruimd als de storm is gaan liggen. "De bestuurders zijn inmiddels wel in veiligheid gebracht", aldus de woordvoerder.

Vanochtend was de 112-meldkamer van de veiligheidsregio overbelast. Dat is inmiddels verholpen laat de woordvoerder weten. "Wel is het nog ontzettend druk", legt de woordvoerder uit. "Met name met omgevallen bomen en afgesloten wegen."