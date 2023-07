Poly zwaarste zomerstorm ooit: windstoten van meer dan 145 km per uur

In IJmuiden is vanochtend windkracht 11 gemeten, met windstoten van meer dan 145 kilometer per uur. Daarmee is storm Poly de zwaarste zomerstorm ooit gemeten, meldt onze weerman Jan Visser op NH radio.

Schade aan auto door takken Kennemerpark Alkmaar - Maaike Polder / NH Nieuws

"Het is een kortdurende, maar zeer felle storm", legt Visser uit. Volgens onze weerman heeft dat deels te maken met de warmte van de afgelopen weken. Dat zorgt voor gigantisch veel energie in de atmosfeer. In IJmond raast de storm het hardst. Hier is windkracht 11 gemeten met windstoten van meer dan 145 kilometer per uur. In de rest van de provincie zijn ook meerdere windstoten van boven de 131 kilometer gemeten. Hier staat gemiddeld een windkracht van 9 tot 10 met een regenval van boven de tien millimeter. "Het gaat echt volop te keer", aldus Visser. De rest van de dag "Vanmiddag zal de wind snel afnemen", legt Visser uit. Dat zal eerst gebeuren in het noorden van de provincie. Later vanmiddag zal de regen ook afnemen. Volgens het KNMI geldt code rood nog tot 12 uur vanmiddag.