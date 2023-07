Storm legt vliegverkeer Schiphol groot deel van de dag plat

Op Schiphol is vandaag 'zeer beperkt' vliegverkeer mogelijk vanwege een combinatie van harde windstoten, regen, slecht zicht en een gesloten landingsbaan. Aanvankelijk zou Schiphol tussen 9.00 en 11.00 uur dichtgaan voor alle binnenkomende vluchten, maar gisteravond laat werd duidelijk dat er tot 15.00 uur slechts beperkt vliegverkeer kan worden afgehandeld. Dat betekent veel annuleringen en vertragingen.

De ernstige verstoring van het vliegverkeer is voor een groot deel te wijten aan het onderhoud van de Buitenveldertbaan. Die baan is tot dinsdag 11 juli dicht. De Buitenveldertbaan ligt in een oost/westelijke richting en zou vandaag goed van pas komen tijdens de westerstorm, maar kan onmogelijk worden ingezet vanwege de werkzaamheden. De Schiphol-Oostbaan kan vanwege veiligheidsredenen niet worden ingezet, meldt de luchthaven.

Naar verwachting kan er lange tijd van de in totaal zes banen maar één start- en landingsbaan worden gebruikt. Schiphol raadt reizigers met klem aan om, voor ze naar de luchthaven gaan, de actuele informatie te checken via hun luchtvaartmaatschappij, de Schiphol-app of de site van de luchthaven. KLM heeft al 207 vluchten geschrapt.