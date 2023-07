Maatregelen op dijk Enkhuizen-Lelystad vanwege storm Poly

Zo mag je op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad niet harder dan 70 kilometer per uur en geldt er een inhaalverbod.

Storm Poly zorgt voor harde windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur bij het IJsselmeergebied en langs de kust in onze provincie. Het KNMI heeft vanaf 8.00 uur code oranje afgekondigd voor de harde westenwind.

Tot wanneer het inhaalverbod en de snelheidslimiet gelden is onduidelijk. De code oranje in Noord-Holland is afgegeven tot vanmiddag 13.00 uur.