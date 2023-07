KNMI schaalt op naar code oranje: storm Poly zorgt voor harde windstoten

Het KNMI heeft vannacht code oranje afgegeven voor windstoten in onze provincie. Vooral de Noord-Hollandse kust zal het vanochtend zwaar te verduren krijgen met zeer harde windstoten vanwege storm Poly. Er worden zelfs windstoten verwacht van meer dan 120 kilometer per uur. Het hoogtepunt van de storm wordt tussen 8.00 en 13.00 uur verwacht.

Momenteel is het nog rustig, maar vannacht wordt het weer stormachtig en begint het te regenen. "Er staat een harde tot stormachtige wind met windstoten tot boven de 80 kilometer per uur", zegt NH-weerman Jan Visser dinsdagavond.

"De hardst gemeten windstoten zijn vanmorgen op de pier in IJmuiden", zegt Jan Visser om 7.30 uur op NH Radio. "Het waaide daar nu met 90 kilometer per uur." Dit neemt tot 8.00 uur nog toe.

Zeer zware windstoten

Vanaf 8.00 uur tot 13.00 uur is code oranje van kracht en zal het fors waaien met een windkracht die kan oplopen tot 10. In de provincie kunnen er windstoten voorkomen van 100 tot 120 kilometer per uur. Tussen 13.00 en 14.00 uur geldt code geel, dan kunnen er nog windstoten zijn van 75 tot 100 kilometer per uur. "Aan zee en de IJssel- en Markermeer kust wordt het windkracht 9", zegt Visser. "Rond IJmuiden wordt het korte tijd windkracht 10. Het is dus zeer gevaarlijk."

Het gaat daarbij niet zo hard regenen als eerder verwacht. "Er is vanmorgen al wat regen gevallen", zegt Jan Visser. "Voor de kust ligt nog een intens regengebied, maar grote hoeveelheden blijven ons bespaart. Hoewel het wel tot 20 millimeter kan vallen."