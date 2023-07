Opmerkelijk: Zandvoortse café-eigenaar verruilt druk centrum voor afgelegen plein

Marcel Busscher en zijn populaire racecafé zijn terug van weggeweest in Zandvoort. Ruim een jaar geleden deed hij de deur van het café definitief op slot, omdat hij op zijn hoogtepunt wilde stoppen. Maar het horecabloed bleef door Marcels aderen stromen. Nu zit zijn café niet meer in het drukke centrum, maar op een héél rustig plein in het dorp.

"We zijn van een AA-locatie naar een ZZ-locatie gegaan", vertelt Marcel met een knipoog. Het is hier een heel andere tak van sport." In de zomer zat zijn terras aan het Kerkplein, in hartje Zandvoort, vaak vol met toeristen. Maar op zijn nieuwe locatie, aan het plein langs de Louis Davids Carré, hoor je niemand Duits praten. Alleen de wind waaien. Een stuk rustiger, maar Marcel heeft het prima naar zijn zin.

Marcel stopte met zijn café in het drukke centrum van Zandvoort, maar is nu terug op een veel rustigere locatie - NH Nieuws

Marcel verkocht zijn zaak aan het Kerkplein en dacht 'een soort van pensioen' te gaan vieren met zijn vrouw. Maar dat pensioen duurde niet lang. In verenigingsgebouw De Blauwe Tram stond namelijk een horecagelegenheid leeg. Marcel rook een buitenkansje. Hij wilde wel weer lekker aan het werk. Dan maar op een wat rustigere plek. "Het grootste verschil met het Kerkplein? Het uitzicht. Je ziet hier af en toe mensen voorbij fietsen en lopen, maar op het Kerkplein was het natuurlijk één grote stroom van mensen. Die kwamen dan even op je terras zitten of binnen kijken. Dat heb je hier gewoon niet," legt Marcel uit. Vooral tijdens de Formule 1 op het circuit van Zandvoort was het een drukte van belang rond het Kerkplein. Op zijn nieuwe locatie heeft hij nog helemaal geen terras. Daar lopen nog gesprekken over. Minder toeristen, meer bridgers Marcel zit nu dus met zijn café in 'De Blauwe Tram'. "We zijn nog steeds een sociale ontmoetingsplek. Er zitten hier bijvoorbeeld twee basisscholen, een kinderopvang en een bibliotheek in het pand." In zijn café worden veel VvE-vergaderingen gehouden. Maar ook de bridgeclub, schaakclub en en een mannenkoor zijn inmiddels kind aan huis. "Het is heel leuk, want je hebt nu veel meer dezelfde gasten. De bridgeclub komt bijvoorbeeld iedere week, ook bij slecht weer. Je weet nu van tevoren veel meer hoeveel mensen er komen en waar je aan toe bent."

Marcel Busscher - NH Nieuws / Paul Tromp

Het centrum mist hij niet. "Ik word er af en toe zelfs een beetje onrustig van, hoe druk het daar is. Je bent het gewoon niet meer gewend. Je wordt hier eigenlijk gewoon 'helemaal weer zen'", lacht hij. Zijn café is inmiddels ook weer een racemuseum. In de zaak staan vitrines met modelracewagens en op de muur staat een juichende Max Verstappen afgebeeld, met op de achtergrond het circuit van Zandvoort. Gemaakt door kunstenaar Mark Beerepoot, die ook in juni 2021 aan het Kerkplein een grote afbeelding van Verstappen op de muur had gemaakt:

Wel Max, maar geen muziek in Zandvoort tijdens de Formule 1 - NH Nieuws

Eind augustus is het natuurlijk tijd voor de derde editie van de Formule 1 in Zandvoort. Alleen gaat Marcel er niet heen. "Vorig jaar waren we er wel bij en dat was fantastisch. We hebben het in ieder geval meegemaakt, dat vind ik belangrijk. Met ál het publiek erbij. Komende editie moet ik hier aan de slag. Ja, je moet soms keuzes maken." Hij hoopt dat de autosportliefhebbers ook even zijn kant opkomen tijdens het raceweekend. "Ik zou zeggen: mocht je geen kaarten hebben, kom dan gewoon lekker hier kijken met z'n allen."