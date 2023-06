Elektrische auto in Broek in Waterland krijgt een dompelbad

Een elektrische auto is vanmiddag aan de Parallelweg in Broek in Waterland bijna in brand gevlogen, zo constateerde de ANWB. Er moest een zogenoemde dompelcontainer van de brandweer aan de pas komen om de auto af te koelen.

Het blussen van een elektrisch voertuig is lastig en daarom gebruikt de brandweer een grote dompelcontainer. Maar hoe werkt dat? "Een dompelcontainer is een losse container die via een bergingsbedrijf opgeroepen kan worden (via de meldkamer) als er sprake is van een voertuigbrand bij een elektrisch aangedreven auto", legt Demi Bouwmeester van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland uit. Meerdere dagen in bad



Maar waarom moet de auto in het water? Dat komt omdat de accu steeds weer in brand vliegt als je stopt met blussen. Hij blijft zichzelf opwarmen en om dat proces te stoppen moet de accu geruime tijd, soms meerdere dagen, in een dompelbak blijven staan. In Amsterdam gooide de brandweer in april een elektrische scooter in de gracht. Voor omstanders was dat wellicht een vreemde gewaarwording, maar volgens de brandweer is dat de meest effectieve oplossing bij een brandend elektrisch voertuig.

"De auto in Broek in Waterland is door het bergingsbedrijf meegenomen en in een lege dompelcontainer naar een veilige locatie gebracht", vertelt Demi. "Daar wordt vervolgens gekeken of het noodzakelijk is om de dompelcontainer te vullen met water. Als dit nodig blijkt te zijn, moet de auto 24 uur tot drie dagen in de dompelcontainer met water blijven. Totdat de accu voldoende afgekoeld is en de auto eruit kan.