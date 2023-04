Dompelcontainer steeds vaker nodig door toename elektrische voertuigen

Met het toenemende aantal elektrische auto's in de stad, ziet de brandweer ook het aantal incidenten met de accu's in elektrische voertuigen stijgen. Als de accu van zo'n voertuig vlam vat, is het soms onmogelijk om de brand met alleen een blusspuit te doven. In die gevallen moet zo'n auto dagenlang in een dompelcontainer worden geplaatst.

"Wij roepen een dompelbak in als het batterijpakket erbij betrokken is en wij 'm niet uit krijgen", aldus Middelkoop. "Dat kan bij een grote auto zijn, maar we hebben het ook wel eens gehad met zo'n klein scootmobieltje dat niet uit wilde. Alleen met een auto is dat met de verzekeraar geregeld, maar met van die kleine Birootjes of scooters, betaalt de verzekeraar dat vaak niet. Dat is een probleem."

Container vullen met water

Als een dompelcontainer wordt opgeroepen, dan zorgt de brandweer eerst dat de brand in het elektrische voertuig uit is. Daarna wordt het voertuig zo snel mogelijk in de container geplaatst. Als de accu stabiel genoeg lijkt, wordt de container dan overgebracht naar het terrein van het bergingsbedrijf. Mocht daar dan blijken dat de accu opnieuw in warmte toeneemt, dan vult de brandweer de container met een laag water.

Soms kan er ook voor worden gekozen om de container op de plek van de brand of het ongeluk op te vullen, maar dit heeft als nadeel dat de container op die plek moet blijven staan. "Er kan in geen geval met een met water gevulde container worden gereden, dat is instabiel", aldus Middelkoop.