Guinness Book of Records-record voor West-Friese studenten Kaatje en Liam

"Tien maanden geleden begonnen we met niets, en nu hebben we een officieel wereldrecord!" Studenten Kaatje Bout en Liam Ligthart beseffen eindelijk wat voor prestatie ze met hun team van de TU Delft geleverd hebben. Sinds gisteren zijn ze met hun Eco-Runner Team de houder van een Guinness Book of Records-record, voor hun auto die bijna 2.500 kilometer op waterstof heeft gereden.

"Maar uiteindelijk hebben we besloten dit team terug te brengen naar zes coureurs", licht studente Kaatje Bout uit Enkhuizen toe. "Dit vanwege een verschil in gewicht bij de rijders, en omdat sommigen beter wisten hoe de technologie in het voertuig werkt dan anderen. Je wilt zo efficiënt mogelijk zijn."

"We dachten toen dat we de start niet eens zouden halen op vrijdag", vertelt de uit 't Veld afkomstige Liam Ligthart. "Op donderdag hebben we met het hele team keihard gewerkt om de auto klaar te maken, en ook toen deze was gestart op vrijdag hebben we onderweg nog enkele aanpassingen moeten doen."

"Dat kon best wel saai worden, maar we zijn als team aan de slag gegaan om onszelf bezig te houden", zegt Kaatje. "Zo werden er quizvragen bedacht, en moesten we bijvoorbeeld ook onze favoriete formule vertellen, en uitleggen waarom. Daarnaast hebben we zo lang mogelijk geprobeerd om alle metalen op te noemen die we weten."

Kaatje zelf heeft de meeste rondes van alle coureurs afgelegd: 101 in totaal. Hoewel zij vaak in de bochten een aanpassing moest doen aan bijvoorbeeld de druk voor de brandstoftank, was er op de rechte stukken eigenlijk niet meer te doen dan de auto op de baan te houden en door te laten rijden.

"En we hebben zelfs een keer zeven stemmig in canon Vader Jacob gezongen. Volgens mij ook een wereldrecord", lacht de studente uit Enkhuizen. "Qua saaiheid of oncomfortabel zitten viel het mij gelukkig alles mee."

Het blijkt dat hun voertuig stil is komen staan, waardoor de paniek toch enigszins toeslaat. "Want we dachten dat de recordpoging over was", gaat de student uit 't Veld verder. "Gelukkig bleek dat er sprake was van te weinig druk in de auto. Een paar kleine aanpassingen verder konden we weer door."

Als de auto maandagnacht meer dan 2.050 kilometer heeft gereden, en het oude afstandsrecord in zicht heeft, lijkt het toch nog mis te gaan voor het Eco-Runner Team. "We waren de rondes al aan het aftellen op het circuit, maar in die laatste ronde voor het record gebroken zou worden zagen we de auto maar niet aankomen", zegt Liam.

"Toen we voorbij de oude afstand van het record waren, hebben we het even gevierd. Maar daarna ging de focus op het zo ver mogelijk komen met deze auto"

Bij deze aanpassingen zien de studenten van de TU Delft dat hun brandstoftank nog voor ongeveer twintig procent gevuld is, goed voor bijna vijfhonderd kilometer rijden. "We wisten toen dat het goed ging komen", zegt Liam. "Toen we eenmaal voorbij de recordafstand waren hebben we het heel even gevierd, maar daarna kwam de focus al snel weer terug, omdat we zo ver mogelijk met deze auto wilden rijden."

Officieel Guinness-record

De blijdschap is een dag na het verbreken van het record enorm bij de studenten. "Je werkt er een jaar naar toe", zegt Liam. "Tien maanden geleden hadden we nog niets, en nu hebben we een record!" Kaatje roemt vooral het teamgevoel bij de studenten.

"Ik heb er meer van kunnen genieten dan ik van tevoren bedacht had. Het was heel hard werken, maar het was naast een van de meest intense ook een van de leukste dingen die ik heb ervaren. Ook omdat je met een groep bent waarmee je elkaar er doorheen helpt."

De afstand die het voertuig heeft afgelegd staat op 2.488,5 kilometer. Dit werd gereden met één kilo waterstof in de tank, die onderweg niet bijgevuld mocht worden. Door de strenge regels en leiding vanuit Guinness, die de recordpoging bijhield, mochten ook onderdelen niet vervangen, maar wel gerepareerd worden. Het record is bevestigd door Guinness, waardoor Kaatje Bout uit Enkhuizen en Liam Ligthart uit 't Veld een officieel wereldrecord achter hun naam hebben geschreven.

Bekijk hieronder een van de vlogs die het Eco-Runner team maakte over de geslaagde recordpoging.