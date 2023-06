Wereldrecord! West-Friese studenten komen wel héél ver op 1 kilo waterstof

Na meer dan 2.300 kilometer te hebben gereden op waterstof was de tank vanmorgen om 9.00 uur leeg. Wat volgde was een euforische stemming bij het team van de TU Delft, omdat ze met deze afstand een wereldrecord te pakken hebben. Het vorige record stond op naam van autofabrikant Toyota, dat vorig jaar een afstand reed van 2.056 kilometer.

Het team Eco Runner van de TU in Delft bestaat uit 24 personen, waarvan twee West-Friese studenten. Liam Ligthart uit Winkel en Kaatje Bout uit Enkhuizen hebben jaren gewerkt aan de auto, die zo duurzaam mogelijk moet rijden.

"We zien de laatste jaren dat auto's steeds groter en zwaarder worden, en steeds meer brandstof gebruiken", vertelde Liam voor de recordpoging. "Terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. De auto die wij maken is echt superlicht, heel klein ook. Daarom is het super aerodynamisch, en zal die veel efficiënter zijn en minder brandstof gebruiken dan de auto's die we nu op de weg zien rijden."

Zuid-Duitsland

Multinational Toyota en de TU Delft strijden de laatste jaren met elkaar om het record afstandsrijden op waterstof. De wereldrecordpoging vond plaats op het test- en technologiecentrum Immendingen in Zuid-Duitsland. Normaal gesproken wordt deze baan gebruikt door het automerk Mercedes-Benz.

Bekijk hieronder een vlog die het Eco Runner-team maakte over hun geslaagde recordpoging.