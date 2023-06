Voetbalcoach Hiddink blikt terug op schooltijd: "17-jarige binkies waren we"

Met andere bekenden als Kenneth Leeuwin (oud-wereldkampioen karate) en Claudia Zwiers (oud-Europees kampioen judo) kreeg voormalig voetbaltrainer Guus Hiddink vandaag een rondleiding op het CIOS-terrein naast de ijsbaan, waar de opleiding sinds 2000 zit.

Militair regime

Er is de afgelopen 75 jaar best wat veranderd. Zo zat de opleiding tot 2000 in het majestueuze Duinlust in de bossen van Overveen. Guus Hiddink was een van de prominenten die daar les heeft gekregen.

"In mijn tijd, de jaren zestig, was het een ietwat militaire opleiding. Maandagochtend om 08.00 uur werd de vlag gehesen en stonden alle klassen in het gelid. Vervolgens hadden we tot zaterdag 13.00 uur les."

