Ga ravotten en buitenspelen! Na 75 jaar blijft oudste sportopleiding hard nodig

Die CIOS75-route is 7,5 kilometer lang en loopt van het IJsbaanpad in Haarlem naar landgoed Duinlust in Overveen, waar de eerste vestiging van de sportopleiding werd geopend. Maar de fanatieke (hard-)loper kan op elke willekeurige plek met de route beginnen. De looproute is met wit krijt op straat aangegeven.

Sport- en beweegcrisis

Het CIOS werd in 1948 in Overveen opgericht, vertelt directeur Hans Gootjes. "Als eerste sport- en beweegopleiding van het land. Het doel was destijds om de Nederlandse bevolking vitaal te houden, want dat ging de verkeerde kant op. En dat is natuurlijk nog altijd heel erg actueel. We hebben een stikstofcrisis en een woningnoodcrisis, maar we hebben ook een sport- en beweegcrisis, vind ik. We worden gemiddeld steeds iets zwaarder en steeds iets minder vitaal."

Buitenspelen

Gootjes vervolgt: "Het is goed dat er meer aandacht voor bewegen is in het basisonderwijs. Maar veel scholen hebben moeite om geschoolde begeleiders te vinden. Overigens begint bewegen al voor de basisschool. Gewoon lekker buitenspelen in plaats van op een klein schermpje zitten turen. Als je van jongs af aan beweegt en fit blijft, ben je nog altijd vitaal als je ouder wordt. Lekker met elkaar bezig zijn: wandelen, fietsen, buitenspelen en een beetje ravotten. Dan heb je op latere leeftijd nog altijd de mindset om te blijven bewegen."