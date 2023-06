Tot 2,5 jaar cel voor diefstal duizenden iPhones op bedrijventerrein Schiphol

Vijf verdachten van twee massa-iPhone-diefstallen op een bedrijventerrein bij Schiphol zijn veroordeeld tot celstraffen van tien maanden tot tweeënhalf jaar. De straffen zijn lager uit dan het OM wenste: de officier van justitie eiste drie weken geleden celstraffen tot zes jaar. In totaal stonden er zes mannen terecht, maar één van hen is vrijgesproken.

De eerste diefstal van een grote partij iPhones vond plaats op 14 maart 2020. Toen werd een lading vanuit China geïmporteerde mobiele telefoons naar een vrachtafhandelingsbedrijf in de buurt van het vliegveld gebracht.

Het ging om 27 pallets met telefoons met een winkelwaarde van bijna 2,7 miljoen euro. 's Avonds meldde zich een chauffeur bij dat bedrijf om de iPhones mee te nemen. Hij liet valse vrachtbrieven zien en bracht de partij vervolgens naar een loods in Edam.

18.090 gestolen iPhones

Zo'n 9 maanden later werd er nog een grotere partij telefoons gestolen. Op 6 december 2020 was een lading van 18.090 iPhones met een winkelwaarde van ruim 17 miljoen euro aanwezig in hetzelfde vrachtafhandelingsbedrijf.

Ook toen werd de lading meegenomen door een chauffeur die valse vrachtbrieven liet zien. Deze partij is naar een loods in Almere gebracht en sommigen hiervan zijn later teruggevonden in Nederland en Duitsland.

Potentiële koper

Volgens de rechtbank is bewezen dat de vijf mannen een cruciale rol hebben gespeeld bij de diefstal van de lading telefoons. De eerste diefstal zou zijn georganiseerd door een 40-jarige man uit Amsterdam, die de 59-jarige chauffeur Aydin K. uit Amsterdam benaderde en hem valse papieren gaf.

Daarnaast was hij onder andere aanwezig bij het lossen van de lading en vond hij een potentiële koper voor de iPhones. De rechtbank legt hem een celstraf van 18 maanden op. De chauffeur, een 39-jarige man uit Zaandam, heeft voor zijn rol een celstraf van veertien maanden gekregen.

Organisator

De zwaarste straf is voor de 33-jarige Hicham O. uit Heerhugowaard. Hij is veroordeeld voor het witwassen van de gestolen telefoons. Hij regelde de loods in Edam en was aanwezig bij het overladen, terwijl hij wist dat de iPhones gestolen waren.

De Heerhugowaarder is ook veroordeeld voor de diefstal op 6 december. Daarbij had hij een organiserende rol. Daarom legt de rechtbank hem een celstraf van dertig maanden op. Die straf viel lager uit dan wat het Openbaar Ministerie in gedachten had: de eis was zes jaar.