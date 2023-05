Tot zes jaar cel geëist voor massa iPhone-diefstal bedrijventerrein Schiphol

Tegen drie verdachten van de diefstal van duizenden iPhones bij bedrijven op Schiphol-Oost in 2020 heeft het Openbaar Ministerie vandaag 1,5 tot 6 jaar cel geëist. In totaal werd tijdens twee rooftochten voor 22 miljoen euro aan iPhones gestolen.

Tegen de 33-jarige Hicham O. uit Heerhugowaard werd de hoogste straf geëist. Hij zou betrokken zijn geweest bij zowel de diefstal in maart 2020, waarbij voor 2,9 miljoen euro aan iPhones werd gestolen, als de diefstal in december 2020, waarbij voor 19 miljoen euro aan iPhones werd gestolen. Het OM wil hem zes jaar achter de tralies hebben.

De marechaussee vermoedde destijds al dat de twee massa-diefstallen verband hielden met elkaar. Er werden in totaal elf personen aangehouden, van wie er drie bij de bedrijven waar de iPhones werden gestolen werkten.

De twee andere mannen (beiden 59 jaar oud) zouden alleen betrokken zijn geweest bij de tweede diefstal. Dewdath P. uit Purmerend zou de vrachtwagen waar de meer dan 18.000 iPhones in werden geladen, hebben bestuurd.

Morgen staan nog drie verdachten voor de rechter. Zij zouden betrokken zijn geweest bij de diefstal in maart.

Een woordvoerder legde destijds aan NH uit hoe het komt dat het bedrijventerrein op Schiphol-Oost een geliefde locatie is voor de massa-diefstal van elektronica. "Het is gewoon een heel groot gebied met veel bedrijven die goederen overslaan [...] Je kunt veel doen met screening en camera's, maar het feit blijft toch dat er altijd mensen zijn die zich laten gebruiken voor diefstallen."

De marechaussee heeft uiteindelijk 9.200 gestolen iPhones teruggevonden bij bedrijven in Haarlemmermeer en Duitsland. Van een van de verdachten namen ze ook meerdere goudstaven en 141.000 euro aan contant geld in beslag.

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]

@ Volg luchtvaartverslaggever Doron Sajet op twitter



Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]