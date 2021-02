Elf mensen aangehouden voor miljoenendiefstal iPhones

De aanhoudingen zijn vandaag naar buiten gebracht door de marechaussee. De elf verdachten zijn opgepakt voor twee diefstallen, een in maart en een in december vorig jaar. De marechaussee denkt dat de diefstallen met elkaar verband houden. Een van de aangehouden personen wordt bijvoorbeeld verdacht in beide zaken. Ook zijn er andere overeenkomsten te zien in beide diefstallen. Drie van de opgepakte personen werken bijvoorbeeld ook bij de bedrijven waarbij de iPhones zijn gestolen.

De eerste diefstal vond plaats in maart vorig jaar bij een bedrijf op Schiphol-Oost. Hierbij werd een lading iPhones gestolen met een waarde van rond de drie miljoen euro. Voor deze diefstal zijn de afgelopen maanden zes mensen opgepakt, uit Zaandam, Volendam, Haarlemmermeer, Eindhoven en twee uit Amsterdam. In hun woningen vond de marechaussee onder andere 30.000 euro aan contant geld.

Goudstaven

De andere diefstal vond plaats in december, toen werd ook bij een bedrijf op Schiphol-Oost een lading iPhones gestolen, dit keer ter waarde van zestien miljoen euro. Hiervoor heeft de marechaussee vijf mensen aangehouden, uit Amsterdam, Purmerend, Hoofddorp, Zaandam en Kampen.

De marechaussee heeft 9.200 gestolen iPhones teruggevonden bij bedrijven in Haarlemmermeer en in Duitsland. Van een van de verdachten namen ze ook meerdere goudstaven en 141.000 euro aan contant geld in beslag.

