Amsterdammer aangehouden voor explosie bij Heemskerkse portiekflat begin dit jaar

De politie heeft een 21-jarige Amsterdammer aangehouden voor betrokkenheid bij de explosie aan de Raadhuisstraat in Heemskerk op 4 januari. De explosie in de centrale hal van een flatgebouw zorgde toen voor veel schade.

Het was een enorme knal die nacht begin januari. De ramen zijn uit de portiek van de flat geblazen en zelfs zo'n 50 meter verderop in de Raadhuisstraat vond een buurman een stukje voorgevel van het gebouw. Een ander brokstukje was dwars door de achterdeur van de auto van een buurtbewoner gevlogen. In ieder geval twee geparkeerde auto's raakten beschadigd.

Uit onderzoek van de politie, waarbij ook het Team Explosieven Verkenning werd ingezet, is gebleken dat er een explosief is ontploft. Een van de buurtbewoners vertelde eerder aan NH dat hij een lange lont had zien liggen. "En er liep hier gisteravond een wit stuk elektriciteitsdraad", zei hij al wijzend.

21-jarige man aangehouden

De politie heeft vanmorgen een 21-jarige man aangehouden in Amsterdam voor betrokkenheid bij de explosie. De recherche is de man op het spoor gekomen door getuigenverklaringen. De 21-jarige zit op dit moment vast voor verhoor. Over twee dagen wordt besloten of hij langer vast blijft zitten. De politie laat weten dat het onderzoek doorgaat en dat zij mogelijk meerdere verdachten aanhouden.