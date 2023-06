Activisten, Tata en gemeente zijn klaar voor heet actieweekend

Rond twaalf uur wordt het kamp opgebouwd en worden de deelnemers verwacht voor de lunch. Kort van tevoren wordt via een speciale Telegram groep de locatie bekend gemaakt. In de middag arriveert dan ook een juridisch team van Greenpeace om actievoerders voor te lichten over wat wel en wat niet mag tijdens de actie. Verder wordt de middag besteed aan de praktische voorbereidingen van de actie op zaterdag.

Tata

Volgens woordvoerder Peter van Boesschoten is Tata voorbereid op alle scenario's. Ook hij weet niet wat er precies gaat gebeuren: "We weten alleen wat we lezen in de media en wat dat betreft heeft Greenpeace het goed voor elkaar; het is tot nu toe geheim gebleven. Wat ons te wachten staat weten we echt niet".

Van Boesschoten geeft toe dat er allerlei voorzorgsmaatregelen genomen zijn, maar wil over de aard van daarvan niet uitweiden. "We hebben in een eerder stadium mensen van Greenpeace rondgeleid over het terrein, om ze te laten zien dat het niet ongevaarlijk is wat hier gebeurt. We hebben hier te maken met gevaarlijke processen die niet zomaar stil te leggen zijn. Er rijden bijvoorbeeld treinen die tonnen aan gewicht vervoeren, die stop je niet zomaar", aldus van Boesschoten.

Ook op de werkvloer van Tata zijn de acties het gesprek van de dag en zijn er zorgen over de veiligheid, zegt de woordvoerder. Hij roept de actievoerders op het veilig, gezellig en verantwoord te houden.

Gemeente

Beverwijk geeft aan dat Velsen voor het komend weekend in de 'lead' is. Woordvoerder Erik Penning van Velsen laat weten dat er voor de actie van Greenpeace geen vergunning nodig is. "Het is voldoende de gemeente op de hoogte te stellen, een zogenoemde kennisgeving is genoeg. Maar dat is overigens ook nog niet gebeurd. Maar het demonstratie recht is zo sterk dat het niet doen van zo'n melding doorgaans ook geen reden is om een demonstratie te verbieden".

Zomaar een kampement inrichten is normaal gesproken ook verboden, maar als het onderdeel is van een demonstratieve bijeenkomst wordt dat toegestaan. De solidariteitsdemonstratie bij de Noordpier is overigens wel gewoon bij de gemeente aangemeld door een van de deelnemende organisaties Kappen met Kolen.

De gemeente zal de ontwikkelingen op de voet volgen, benadrukt de woordvoerder. Het driehoeksoverleg, burgemeester, politie en justitie zal, als dat nodig is, maatregelen nemen.