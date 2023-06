Wijk aan Zeeërs balen van acties tegen Tata Steel

Volgens de buurtbewoner maakt dat de dialoog met Tata alleen maar moeilijker. Het is zijn overtuiging dat de fabriek goed bezig is en oprecht probeert een andere, milieuvriendelijker weg in te slaan. De Wildt voelt zich dan ook iet vertegenwoordigd door de actievoerders. "Ik heb even overwogen erbij te gaan staan met een bord met daarop de tekst: 'niet namens mij' maar daar zie ik toch maar van af."

Een van hen is de 81-jarige Jan de Wildt, die al decennia in Wijk aan Zee woont. Hij noemt de acties ronduit betreurenswaardig. "Het ging net zo goed tussen het dorp en de staalfabriek", zegt De Wildt. "De acties zijn een stoorzender die ervoor zorgt dat alle partijen weer op scherp gezet worden."

Minder geheimzinnig is de bijeenkomst op het strand bij de Noordpier waar twintig organisaties een manifestatie houden onder het motto 'samen voor schone lucht'. "We verwachten zeker honderd mensen, maar het kunnen er ook een paar honderd worden", zegt Antoinette Verbrugge van de club 'Gezondheid op 1', die de demonstratie organiseert.

Greenpeace heeft aangekondigd zaterdag volop actie te voeren, maar houdt de details nog geheim. Het enige dat wordt prijsgegeven is, dat actievoerders zich ergens in de buurt van het fabrieksterrein verzamelen om een actiekamp in te richten. Veel van deze actievoerders zijn de afgelopen weken opgeleid door de organisatie en komen veelal niet uit de IJmond.

"Ik vind het een lastig onderwerp", zegt horecaondernemer Ella de Jong uit Wijk aan Zee. "Ik ben niet voor en niet tegen de demonstratie, maar het wordt allemaal zo negatief." Ze vindt dat er veel te veel aandacht is voor de negatieve aspecten van Tata en de situatie in Wijk aan Zee. "Er gebeuren zoveel leuke en goede dingen in het dorp en ook in de staalfabriek gebeurt van alles om de situatie te verbeteren, daar geloof ik in", aldus De Jong.

Ze betoogt dat ze niet zo gelooft in acties omdat die niets oplossen. Ze gaat liever op zoek naar het gesprek, naar oplossingen.

Dorpse positiviteit

Ze herinnert zich dat er ooit het plan was een buslijn in Wijk aan Zee te schrappen. In plaats van dat het dorp op de barricades klom en in actie kwam, verschenen er in het dorpskrantje allerlei plannen met oplossingen. "Mensen namen het initiatief en gingen op zoek naar gepensioneerde vrijwilligers die een buslijn zouden kunnen runnen." Deze anekdote is een goede illustratie van wat zij bedoelt. "Het is zo makkelijk om ergens alleen maar tegen te zijn."

Dodewaard stempel

Jan de Wildt is bang dat al dat 'gedemonstreer' ertoe leidt dat Wijk aan Zee last krijgt van een 'Dodewaard stempel'. In het Gelderse plaatsje Dodewaard stond de eerste kerncentrale voor energieproductie in Nederland. Het stadje was daarom regelmatig het toneel van demonstraties en acties tegen kernenergie. Op die manier kreeg het Gelderse stadje een slechte reputatie.

Dodewaard stond lange tijd synoniem voor een treurig oord waar niemand wilde wonen. "Dat dreigt ook voor Wijk aan Zee", zegt de Wildt. "Iedereen denkt dat het een zwart dorp is, waar alleen maar zielige mensen wonen, het tegendeel is het geval."

Als ik hem vraag of hij zelf zaterdag op een van beide happenings van de partij zal zijn, zucht Jan de Wildt diep: "Ik denk dat het verstandiger is me daar verre van te houden, ik hoop van harte dat het allemaal goed afloopt."