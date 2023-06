Passagier Pablo op scherp bij bevalling in KLM-Boeing: "No photo's please!"

Pablo Ruiz-Múzquiz was via Schiphol op weg terug naar Madrid nadat hij een conferentie had bezocht in Lagos. Rond 4.00 uur 's nachts (Nederlandse tijd) werden de inzittenden van de Boeing 777-200 abrupt gewekt door een mededeling van de purser. "Vanwege een medisch noodgeval moet het toestel met spoed uitwijken naar Barcelona, werd er gezegd", vertelt Pablo aan NH. "Meer informatie werd er niet gegeven."

Kort daarna werd alsnog duidelijk gemaakt wat er gaande was. De Boeing moest snel landen vanwege een bevalling aan boord. Pablo: "Je voelde de spanning. Er werd uitgelegd dat de landing een harde zou zijn, maar dat we ons geen zorgen hoefden te maken. Het belangrijkste was het welzijn van de moeder en haar pasgeboren kindje."

Vier stewardessen hielpen volgens Pablo bij de bevalling, die achterin het vliegtuig zou hebben plaatsgevonden. Intussen was de haast die de bemanning had duidelijk te merken. Volgens Pablo voerden de piloten de snelheid op en werd voor de kust van Frankrijk een scherpe bocht naar links gemaakt richting Barcelona. De Spanjaard voelde de g-krachten op zich drukken.

Pablo heeft veel lof voor het cabinepersoneel dat de passagiers op de hoogte bleef houden van de situatie. "Op een gegeven moment werd ik aangewezen om te helpen vertalen voor als de Spaanse hulpdiensten aan boord zouden komen. De moeder en de bemanning spraken geen Spaans en ik als een van de weinigen aan boord wel." Over de nationaliteit van de moeder is vanwege privacyredenen niks bekendgemaakt door KLM.