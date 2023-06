Baby geboren aan boord van KLM-vlucht naar Schiphol, toestel landt met spoed in Spanje

Een woordvoerder van KLM bevestigt de bevalling: "Op de KL588 van Lagos naar Amsterdam is in de nacht van 18 op 19 juni een baby geboren. In verband met de geboorte zijn wij uitgeweken naar Barcelona. Inmiddels is het vliegtuig in Amsterdam geland."

Over de nationaliteit van de moeder of de pasgeboren baby is niets bekendgemaakt. "In verband met de privacy van de betrokken passagiers doen wij verder geen uitspraken over de geboorte", meldt KLM aan NH Nieuws.

Spaarne Gasthuis

Afgelopen december werd er ook al aan boord van KLM-toestel een baby geboren. Ook over die bevalling bleef KLM discreet, in tegenstelling tot het Spaarne Gasthuis in Haarlem dat de moeder uit Ecuador en haar baby opving. Het ziekenhuis deelde toen een foto, de namen van de betrokkenen en liet zelfs weten dat moeder niet wist dat ze zwanger was.