Opnieuw douw voor Tata Steel: kooksfabrieken nu onder verscherpt toezicht

Tata Steel krijgt opnieuw een harde tik op de vingers van de Omgevingsdienst Noordzeekanaal, de partij die in de gaten houdt of Tata zich wel aan de milieuvoorwaarden houdt. Naast een nieuwe fikse dwangsom, wordt het bedrijf onder verscherpt toezicht geplaatst, wat betekent dat ze zich elke maand moeten melden om verantwoording af te leggen.

Dat meldt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in een persbericht. De problemen bij Tata Steel zouden zich volgens hen opstapelen.

Het aantal meldingen, volgens de omgevingsdienst van 'ongewone voorvallen', is het afgelopen jaar sterk toegenomen. De overtredingen gaan voornamelijk over de uitstootnorm voor stof. De fabriek houdt zich niet aan de regels voor de monitoring van die stofuitstoot, waardoor de omgevingsdienst niet kan controleren of ze zich wel aan de uitstootnorm houden.

De omgevingsdienst heeft aangifte gedaan tegen het bedrijf.

Meldplicht

De omgevingsdienst geeft daarnaast aan dat ze steeds vaker handhavend moeten optreden tegen de staalgigant. Het verscherpte toezicht houdt in dat Tata op korte termijn met een verbeterplan moet komen en dat ze vervolgens maandelijks moeten rapporteren hoe het met de voortgang gaat.