De Peiling: wat is jouw favoriete bordspel?

Met een speciale jubileumeditie viert Stratego haar 65 jarige verjaardag. De Amsterdamse Jacques Mogendorff bedacht het spel. Het is een klassieker geworden, net als Monopoly en Rummikub. Tijdens corona kregen bordspellen tijdens de verschillende lockdowns weer een opleving. Dat zorgde zelfs voor een prijsstijging. Vooral puzzels waren populair en er kwamen ook veel nieuwe spellen op de markt. Wat is jouw favoriete bordspel? Is dat Ganzenbord, Kolonisten van Catan, Quixx of Keer op Keer? We horen het graag!