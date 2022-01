Lockdown zorgt voor prijsstijging bordspellen: "Men wil meer gezelligheid thuis"

Samen met de familie of vrienden aan tafel een spelletje spelen, het fenomeen is helemaal terug. Bij spellenwinkel Het Paard op de Haarlemmerdijk in Amsterdam stromen de bordspellen de winkel uit sinds de lockdown. Maar de groei in vraag kent ook nadelen: de prijzen gaan flink omhoog.

Het is sinds begin vorig jaar al een grote hype onder de mensen, het hebben van meer bordspellen. Sinds de lockdown is deze behoefte alleen nog maar meer gestegen. "We hebben behoefte aan een andere vrijetijdsbesteding. Men wil meer gezelligheid thuis", legt Ivar Smit van de spellenwinkel uit.

De populairste spellen blijven nog steeds Rummikub en de puzzel. "De eerste lockdown was een puzzelexplosie en nu nog is de puzzel erg populair." Maar ook Rummikup blijft na al die jaren nog populair. "Het is bekend, het is makkelijk en het is laagdrempelig." De combinatie van eenvoud en tactiek is altijd goed.

Schaarste grondstoffen

De prijzen van de bordspellen stijgen inderdaad volgens Ivar. Eerder kreeg hij al mailtjes van leveranciers over de prijsveranderingen. "De transportkosten zijn duurder geworden en er is schaarste in grondstoffen voor de spellen, dus dat wordt allemaal berekend in de prijs uiteindelijk."

Dat de bordspellen nu enorm duur worden, denkt hij niet. "De prijsstijging is denk ik nog wel relatief. Een bordspel is goedkoper dan een avondje bioscoop en een theater en je hebt er jaren plezier van. Het blijft gewoon hartstikke leuk."