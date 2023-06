Explosief in woning Aalsmeer was noodsignaal, politie houdt rekening met ongeluk

Het 'ongebruikelijke explosieve voorwerp' dat woensdagavond door een ruit bij een woning aan de Wissel in Aalsmeer naar binnen kwam, was een noodsignaal. Die worden doorgaans in de scheepvaart gebruikt om alarm te slaan. De politie heeft verdachten op het oog, maar houdt rekening met het scenario dat de woning per ongeluk is getroffen.